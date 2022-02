Festival Tek A(rt) Ticket – Atelier de création de vidéo-mapping Marmande, 9 mars 2022, Marmande.

Festival Tek A(rt) Ticket – Atelier de création de vidéo-mapping Terrasse des Capucins Pôle Jeunes Marmande

2022-03-09 – 2022-03-09 Terrasse des Capucins Pôle Jeunes

Marmande Lot-et-Garonne

Le Bureau d’Information Jeunesse organise un atelier de création de vidéo-mapping ouvert aux jeunes à partir de 12 ans.

Cet atelier aura lieu au Pôle Jeunes les mercredi 9, samedi 12, dimanche 13, mercredi 16 et vendredi 18 mars avec une projection du résultat au Cloître de Marmande le vendredi 18 mars à 19h30. Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès maintenant vous inscrire au BIJ, places limités à 8 jeunes. La participation à ce projet ne nécessite pas de compétences particulières préalables, cependant, les participants doivent tout de même répondre aux quelques critères suivants :

• Avoir une curiosité (pas forcément être compétent) pour les arts plastiques et/ou l’infographie.

• Être à l’aise avec l’outil informatique (i.e. savoir se servir d’un navigateur internet, pouvoir travailler plus d’1h sur un poste informatique).

– Renseignements et Inscriptions gratuites au 05.53.93.46.49

