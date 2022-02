Festival Tek A(rt) Marmande, 14 mars 2022, Marmande.

Festival Tek A(rt) Marmande

2022-03-14 – 2022-03-20

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

Festival Création Artistique et Nouvelles Technologies :

– Spectacles en salle, spectacle hors-les-murs, ateliers numériques, installations numériques, conférences, temps professionnel art vivant et nouvelles technologies, partages d’expérience, ciné-concert électro, parcours sonores, restitutions d’ateliers.

– Dans la Ville. Sur le temps scolaire et tout public.

Festival Création Artistique et Nouvelles Technologies :

– Spectacles en salle, spectacle hors-les-murs, ateliers numériques, installations numériques, conférences, temps professionnel art vivant et nouvelles technologies, partages d’expérience, ciné-concert électro, parcours sonores, …

+33 5 53 64 44 44

Festival Création Artistique et Nouvelles Technologies :

– Spectacles en salle, spectacle hors-les-murs, ateliers numériques, installations numériques, conférences, temps professionnel art vivant et nouvelles technologies, partages d’expérience, ciné-concert électro, parcours sonores, restitutions d’ateliers.

– Dans la Ville. Sur le temps scolaire et tout public.

Ville de Marmande

Marmande

dernière mise à jour : 2022-01-27 par OT Val de Garonne