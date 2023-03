Festival « Tek A(rt) » au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne EUR Restitution des classes de musiques électroniques du Conservatoire Maurice Ravel. Les élèves vous présenteront l’aboutissement de leurs travaux de l’année (albums, performances live etc…).

