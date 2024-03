Festival Teatralia – Compagnie belge Théâtre de la Guimbarde Espacio Abierto Quinta de los Molinos Alcalá de Henares, samedi 16 mars 2024.

Festival Teatralia – Compagnie belge Théâtre de la Guimbarde Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 16 et 17 mars Espacio Abierto Quinta de los Molinos 6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T12:30:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T12:30:00+01:00 – 2024-03-17T13:30:00+01:00

Tiébélé fait écho aux magnifiques empreintes laissées sur leurs maisons par les femmes d’un village du Burkina Faso. C’est un spectacle qui allie plastique et poésie. Terre et chant. Matière organique et matériau sensible. Une création qui relie les gestes de ces femmes africaines aux premières traces laissées par les tout-petits.

Espacio Abierto Quinta de los Molinos Calle Juan Ignacio Luca de Tena,20 Alcalá de Henares 28806 El Ensanche Communauté de Madrid [{« type »: « link », « value »: « https://espacioabiertoqm.com/programacionarchive/tiebele/ »}]