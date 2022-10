Festival taurin caritatif « Un toro pour un rêve d’enfant »

2022-10-30 – 2022-10-30 C’est dans les arènes de Méjanes que se tiendra le Festival Taurin Caritatif « Un toro pour un rêve d’enfant ». Les bénéfices de la journée seront reversés aux services pédiatrie des hopitaux d’Arles et de Nîmes afin de permettre le financement d’activités ludiques pour les enfants atteints de graves maladies.



Au programme :



Le matin : tentadero d’écoles taurines françaises et espagnoles, liste à définir ultérieurement



L’après-midi : festival taurin réunissant 4 toreros, un novillero avec picador et le meilleur élément de la matinée



Le midi, possibilité de déjeuner au restaurant La Bergerie de Méjanes. Depuis plusieurs années, le torero Marc Serrano s’affaire à organiser un évènement taurin chaque année à vocation caritative.



Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité!

