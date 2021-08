Nettancourt Nettancourt Meuse, Nettancourt FESTIVAL T’AS PAS 5 MINUTES ? Nettancourt Nettancourt Catégories d’évènement: Meuse

Nettancourt Meuse Nettancourt 2.5 EUR Deux jours de spectacles de courte durée et d’entresorts. Une dizaine de compagnies à découvrir, sur l’herbe, dans une cour d’école ou dans une grange, ainsi que des concerts le soir.

5 minutes pour partager des rires, vivre des moments d’étonnement ou de poésie, profiter de spectacles en famille et danser entre ami(e)s !

Coins jeux et expo. Brasserie de Nettancourt et restauration sur place. Tarif : 2,50 € / spectacle

Pass sanitaire, test pcr ou autotest à présenter.

contact@ruedelacasse.commediation.ruedelacasse@gmail.com +33 6 33 00 58 13 https://www.ruedelacasse.org/festival-tas-pas-5-min

