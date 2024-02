Festival TAOMBAOVAO, Un Nouvel An malgache comme à la maison La REcyclerie Paris, vendredi 8 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Le Festival TAOMBAOVAO s’apprête à enchanter le 18ème arrondissement de Paris du 8 au 10 mars 2024, transportant les visiteurices de la REcyclerie au coeur de la diversité de la culture malgache.

Organisé par Malagasy Women Empowerment (MWE) et Ala Tetikasa, cet événement exceptionnel promet une immersion totale dans les arts, la musique, la gastronomie, les jeux de société et bien plus encore. Mais pas que ! Madagascar est un des pays les plus touchés par les changements climatiques. Le Festival TAOMBAOVAO mettra également en lumière les combats menés par différentes organisations de la société civile malgache

Ce qui vous attend :

Soirée festive avec des artistes et DJ malgaches à l’honneur pour la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes (HevaMyrea, DJ Toopsie, DJ Masika, Naylinz, DJ Tiana Sound, Hanitra)

Stand streetfood avec des saveurs authentiques

Ateliers autour des engagements en faveur de Madagascar, un des pays les plus touchés par les changements climatiques

Jeux de société traditionnels

Vide-dressing et vintage shop pour les passionné.es de mode

Stand flash tattoos

Les forces motrices du festival :

Malagasy Women Empowerment (MWE) et Ala Tetikasa, engagé.es pour l’autonomisation des femmes et le développement durable à Madagascar et au sein de ses diasporas.

Un lieu emblématique :

La REcyclerie, engagée dans le développement durable, offre une toile de fond éclectique pour cette expérience unique.

————————————-

À Propos des Organisateurices :

Malagasy Women Empowerment (MWE)

https://www.facebook.com/MalagasyWomenEmpowerment

https://www.instagram.com/malagasywomenempowerment/

https://www.linkedin.com/company/malagasy-women-empowerment/

Ala Tetikasa

https://www.facebook.com/tetikasa.ala

https://www.instagram.com/tetikasa.ala/

Partenaire-médias de la diaspora

HYPEMADA

https://www.facebook.com/hypemada

https://www.instagram.com/hypemada/

Credits affiche : Liana Raberanto

————————————-

INFORMATIONS PRATIQUES



La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

La REcyclerie 83, Boulevard Ornano 75018

Contact : https://malagasywomenmwe.wixsite.com/my-site https://www.facebook.com/events/1127193255112851 https://www.facebook.com/events/1127193255112851 https://malagasywomenmwe.wixsite.com/my-site

Malagasy Women Empowerment Festival Taombaovao Un Nouvel An malgache comme à la maison