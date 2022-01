Festival Taol Kurun – Soirée Tuchant (Chant en Ligne) Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Venez chanter en ligne sur Zoom avec Brigitte Kloareg et les chanteurs de l’initiative Tuchant qui se retrouvent toutes les semaines depuis fin avril 2020 ! Attention zoom ne permet pas de chanter ensemble à distance. 24-01Nozvezh Soirée Tuchant Préparez-vous à nous chanter, seul ou à deux, une chanson où l’on entendra le chiffre 2, double, jumeau/jumelle….ou autre aspect pas trop capillotracté de la dualité. Chansons dans toutes les langues bienvenues. Relevez le défi !

