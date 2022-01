Festival Taol Kurun – Soirée ciné : NOZ Quimperlé, 27 janvier 2022, Quimperlé.

Festival Taol Kurun – Soirée ciné : NOZ Quimperlé

2022-01-27 – 2022-01-27

Quimperlé Finistère

Un long-métrage de Soazig Daniellou

Avec : Clarisse Lavanant, Judikael Tual, Yann-Edern Jourdan, Thomas Cloarec, Lula Gurriec, Loïc Jadé, Seydina Diouf, Sarah Bridel, Laors Skavenneg, Aziliz Bourgès.

Durée : 95 minutes

Mael a quinze ans quand il fait la connaissance de Kevin, un ami de jeunesse de sa mère, récemment revenu à Brest. Mais cette rencontre bouleverse Liza qui tient Kevin pour responsable de la mort à vingt ans de son frère jumeau, Lomig. Pour protéger son fils elle va devoir affronter un passé qu’elle a rayé de sa mémoire.

Image : Emmanuel Roy

Son : Julien Abgrall

Musique originale : Vincent Burlot

Montage : Claude Le Gloux

Montage son et Mixage : Vincent Texier

Un film écrit par Soazig Daniellou et Aziliz Bourgès, produit par Anna Lincoln

Une coproduction Kalanna, France Télévisions, Tébéo, TébéSud, TVR, Brezhoweb

Avec le soutien de la Région Bretagne, du Centre National du Cinéma et de l’image animée, de la Redadeg , et de la Procirep-Angoa – 2020

