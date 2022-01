Festival Taol Kurun – Rencontre avec l’auteur Hervé le Gall Quimperlé, 29 janvier 2022, Quimperlé.

Festival Taol Kurun – Rencontre avec l’auteur Hervé le Gall Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-01-29 – 2022-01-29 Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère

Herve ar Gall est né à Loudia/Loudieg en 1952. Après avoir obtenu son certificat d’études primaires et avoir exercé le métier d’électricien il a passé le bac en candidat libre et obtenu la licence de breton celtique en suivant les cours du CNED. Il a enseigné dans les écoles Diwan pendant 27 années. Il a publié deux romans et un livre de nouvelles en breton.

Lors de cette rencontre, nous ferons connaissance avec cet auteur en langue bretonne, découvrirons son livre MONT GANT AN HENTOÙ (eus Porzhig da Mikêl Groñvel.) ce qui l’anime, ses projets.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

+33 2 98 39 13 04

Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel Quimperlé

