Festival Taol Kurun – Kig-ha-fars Bannalec

Finistère

Festival Taol Kurun – Kig-ha-fars Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec

2022-01-30 12:00:00 – 2022-01-30

Bannalec Finistère Kig-ha-fars de l’ensemble folklorique des Genêts d’Or (apéro, plat, dessert, café, boisson). Sur réservation +33 2 98 39 56 60 Kig-ha-fars de l’ensemble folklorique des Genêts d’Or (apéro, plat, dessert, café, boisson). Sur réservation Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec

