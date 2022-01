Festival Taol Kurun – Formation langue bretonne et petite enfance Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Festival Taol Kurun – Formation langue bretonne et petite enfance Quimperlé, 29 janvier 2022, Quimperlé. Festival Taol Kurun – Formation langue bretonne et petite enfance Salle du Conseil – Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé

2022-01-29 09:30:00 – 2022-01-29 17:00:00 Salle du Conseil – Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov

Quimperlé Finistère Venez découvrir la langue bretonne de manière ludique en apprenant des comptines, chansons et danses simples pour animer vos temps avec des tout-petits (0-6 ans), tout en vous appropriant un vocabulaire simple !

A qui s’adresse cette journée ?

Peu importe votre niveau de breton des groupes de niveau seront faits en fonction des inscrits, avoir un intérêt pour le monde de la petite enfance (parents, professionnels de la petite enfance ou toute personne intéressée- animateur-trice-s etc.).

Quels sont les objectifs de cette journée ?

• Acquérir un répertoire de comptines, chansons, danses simples en langue bretonne pour les tout-petits,

• Apprendre des phrases du breton à utiliser au quotidien,

• se sentir à l’aise dans leur utilisation,

• échanger sur le bilinguisme, la transmission du breton chez les enfants qui ont entre 0 et 6 ans,

• présentation générale des ressources pédagogiques existantes en breton : exposé et échanges . virginie.pronost.miltamm@gmail.com +33 7 86 78 87 96 Venez découvrir la langue bretonne de manière ludique en apprenant des comptines, chansons et danses simples pour animer vos temps avec des tout-petits (0-6 ans), tout en vous appropriant un vocabulaire simple !

A qui s’adresse cette journée ?

Peu importe votre niveau de breton des groupes de niveau seront faits en fonction des inscrits, avoir un intérêt pour le monde de la petite enfance (parents, professionnels de la petite enfance ou toute personne intéressée- animateur-trice-s etc.).

Quels sont les objectifs de cette journée ?

• Acquérir un répertoire de comptines, chansons, danses simples en langue bretonne pour les tout-petits,

• Apprendre des phrases du breton à utiliser au quotidien,

• se sentir à l’aise dans leur utilisation,

• échanger sur le bilinguisme, la transmission du breton chez les enfants qui ont entre 0 et 6 ans,

• présentation générale des ressources pédagogiques existantes en breton : exposé et échanges . Salle du Conseil – Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Salle du Conseil - Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Ville Quimperlé lieuville Salle du Conseil - Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé

Quimperlé Quimperlé https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/