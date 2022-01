Festival Taol Kurun – Découverte des symbioses dans la nature Guilligomarc’h, 26 janvier 2022, Guilligomarc'h.

Festival Taol Kurun – Découverte des symbioses dans la nature Sentier le long du Scorff Moulin à Papier du Paou Guilligomarc’h

2022-01-26 15:00:00 – 2022-01-26 16:00:00 Sentier le long du Scorff Moulin à Papier du Paou

Guilligomarc’h Finistère Guilligomarc’h

Découvrons des associations entre algues et champignons : les lichens. Pensons au mariage entre mycorises et racines des arbres. N’oublions pas l’association entre les hommes et les arbres (souvent plantés par l’homme) pour se chauffer, manger et se loger.

Sur inscription. Pour bretonnants débutants.

Herbes Vagabondes / Gwen Natur/ TAVBK

+33 6 72 47 74 12

