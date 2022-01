Festival Taol Kurun – Causerie autour de Job Tanguy – Kohzri Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

Festival Taol Kurun – Causerie autour de Job Tanguy – Kohzri Riec-sur-Bélon, 22 janvier 2022, Riec-sur-Bélon. Festival Taol Kurun – Causerie autour de Job Tanguy – Kohzri Salle La Numéro 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon

2022-01-22 – 2022-01-22 Salle La Numéro 3 Rue du Presbytère

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon Nous vous invitons à venir (re)découvrir Job Tanguy, agriculteur, militant, grand humaniste et danseur au Cercle Celtique de Riec. Ce personnage emblématique a œuvré toute sa vie pour faire vivre la culture bretonne. Alan Pierre, ancien salarié de la fédération War ‘l Leur du Finistère, qui l’a très bien connu, animera cette soirée où chacun pourra évoquer au micro tendu ses propres souvenirs avec Job.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 22-01Kozhri autour de Job Tanguy Nous vous invitons à venir (re)découvrir Job Tanguy, agriculteur, militant, grand humaniste et danseur au Cercle Celtique de Riec. Ce personnage emblématique a œuvré toute sa vie pour faire vivre la culture bretonne. Alan Pierre, ancien salarié de la fédération War ‘l Leur du Finistère, qui l’a très bien connu, animera cette soirée où chacun pourra évoquer au micro tendu ses propres souvenirs avec Job.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Salle La Numéro 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Riec-sur-Bélon Autres Lieu Riec-sur-Bélon Adresse Salle La Numéro 3 Rue du Presbytère Ville Riec-sur-Bélon lieuville Salle La Numéro 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon