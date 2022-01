Festival Taol Kurun – Atelier création de sketches Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer Finistère Préparer et raconter à deux de petites histoires (en breton) sous forme de sketches et les jouer en fin de séance.

Apportez votre pique-nique.

