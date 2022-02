Festival “Tant de Paroles” Maison du Peuple Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

Festival “Tant de Paroles” Maison du Peuple, 12 avril 2022, Fourchambault. Festival “Tant de Paroles”

du mardi 12 avril au dimanche 17 avril à Maison du Peuple

La programmation 2022 placera le public au coeur du festival grâce à deux nouveautés: l’espace « Paroles et tartelettes » et des « après-scènes ». Vous aurez la possibilité de rencontrer les artistes en toute simplicité et convivialité. Ce rendez-vous culturel, rempli de joie de vivre, d’humour et de partage, vous garantira de forts agréables moments ! L’équipe du festival se réjouit de vous revoir après 2 ans d’absence.

2€ pour les enfants, 5€ pour les adultes

11ème édition du festival “Tant de paroles” Maison du Peuple RUE GAMBETTA 58180 Fourchambault Fourchambault Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:30:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Autres Lieu Maison du Peuple Adresse RUE GAMBETTA 58180 Fourchambault Ville Fourchambault lieuville Maison du Peuple Fourchambault Departement Nièvre

Maison du Peuple Fourchambault Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourchambault/

Festival “Tant de Paroles” Maison du Peuple 2022-04-12 was last modified: by Festival “Tant de Paroles” Maison du Peuple Maison du Peuple 12 avril 2022 Fourchambault Maison du Peuple Fourchambault

Fourchambault Nièvre