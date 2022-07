Festival Tango Swing et Bretelles (TSB) Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Le festival TSB édition revient pour sa 25e édition du 23 septembre au 2 octobre avec une programmation électrique qui enchantera tous les festivaliers à l'Embarcadère, les bars, les rues de Montceau et dans les communes du bassin minier. Plus de 30 rendez-vous sont programmés.

