Festival tango par la côte Trébeurden, 29 juillet 2022, Trébeurden.

Festival tango par la côte Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden

2022-07-29 17:30:00 – 2022-08-02 02:00:00 Le Sémaphore 7-9 rue des Plages

Trébeurden Côtes d’Armor

Organisé par Sabor Hispano-Americano, le festival de tango sillonnera la côte trégoroise, de Trébeurden à Lannion en passant par Île Grande et Trégastel. Danseurs et estivants, rejoignez cette 15e édition pour 45h de danse non loin de la mer, avec des maestros internationaux, 2 orchestres et 11 DJs. Des spectacles de Tango, des courts-métrages et une exposition de peintures et de dessins par deux artistes renommés promettent une autre approche du tango… Le tout jalonné de pauses gourmandes à partager, de belles balades découvertes entre deux milongas, au cœur de la Côte de Granit Rose.

sha.tangoparlacote@gmail.com +33 6 52 35 67 66 http://festival.sha.asso.fr/

Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden

