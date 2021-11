Festival Tango par la Côte Roscoff, 30 novembre 2021, Roscoff.

Festival Tango par la Côte Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

– Place de la Gare Espace Mathurin Méheut

Roscoff Finistère

L’association Tango à la Mer organise le festival Tango par la Côte avec le retour des maestros argentins Sandra Messina et Ricardo Calvo ainsi que l’orchestre « Los Milongitas ».

Le peintre Jacques de Kerdrel a créé l’affiche et les visuels.

Un totebag avec le visuel exclusif est en vente à 10€ en appelant au 06 77 56 90 90 ou lors des bals et cours.

+33 6 87 86 32 23 http://tangoalamer.com/

