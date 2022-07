Festival Tango par la Côte en plein air. Roscoff, 4 août 2022, Roscoff.

Festival Tango par la Côte en plein air.

Square Jean-Paul le Jeune Roscoff Finistère

2022-08-04 11:30:00 – 2022-08-05 13:00:00

Roscoff

Finistère

Le Festival vous ouvre sa scène, en plein air au square Le Jeune à Roscoff.

Vous serez accompagné par El Turquito.

Tout le monde bien sûr pourra danser .

inscription gratuite sur Hello asso .

https://www.helloasso.com/…/festival-tango-par-la-cote

———————————————-

Le peintre Jacques de Kerdrel a créé l’affiche et les visuels.

Un totebag avec le visuel exclusif est en vente à 10€ en appelant au 06 77 56 90 90 ou lors des bals et cours.

