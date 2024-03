Festival Tango par la côte en Bretagne – Côtes d’Armor 17ème Edition – 2024 Sémaphore, Trébeurden, Côtes d’Armor Trébeurden, vendredi 26 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-26 16:00

Fin : 2024-07-30 23:59

50h de Milongas dont 30 h en entrée libre animées par 2 orchestres et 12 TDJ

Stages avec des Maestros en directe d’Argentine !

Spectacle de Tango en accès libre.

Exposition du peintre Etienne M. 26 – 30 juillet 1

http://www.sha.asso.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=63

En 2024, le festival fêtera sa 17ème édition. Organisé par l’association SHA de Lannion et son équipe de la section « TANGO », il se déroule sur quatre communes du Trégor Costarmoricain et sa Côte de Granit Rose du 26 au 30 juillet 2024, à Trébeurden, Ile-Grande, Pleumeur-Bodou et Lannion.

Les événements du festival pour l’édition 2024

Un spectacle de Tango en accès libre – LAST BIRDS – avec les artistes de la compagnie Tangoart Paris et la chorégraphe Ariane Liautaud, le samedi 27 juillet à la Chapelle Ste Anne de Lannion. Spectacle préalablement présenté lors du Festival de théâtre d’Avignon en juillet 2024.

Un spectacle de Tango en accès libre – LAST BIRDS – avec les artistes de la compagnie Tangoart Paris et la chorégraphe Ariane Liautaud, le samedi 27 juillet à la Chapelle Ste Anne de Lannion. Spectacle préalablement présenté lors du Festival de théâtre d'Avignon en juillet 2024. L'accueil de l'orchestre Bandonegro, de renommée mondiale, qui animera la grande milonga du samedi soir.

L'accueil de l'orchestre Quinteto Silbando, avec la chanteuse Ana Karina Rossi, qui animera la grande milonga du mardi soir, en clôture du festival.

Les Maestros Gastón Torelli et Gri Montanaro, couple de professeurs professionnels, venus spécialement de Buenos Aires pour encadrer les stages de danse. Ils proposeront une démonstration lors d'une Milonga.

Une animation musicale et dansante lors du marché du Castel à Trébeurden le mercredi 24 juillet en pré-festival.

Des apéros Tango pendant le festival le lundi midi à Lannion salle du Pixie ou le mardi midi au bar des Valseuses.

Des milongas en accès libre tous les après-midis dans des lieux insolites et de caractère tels que la chapelle Ste Anne, la salle du Pôle Phoenix, la salle polyvalente de l'Île Grande face à la mer… afin d'ouvrir le Tango aux estivants et au Trégorrois.

Des ateliers de Yoga pour le Tango tous les matins, animés par Anne de Baillon, professeure de Yoga, diplômée FIDHY (Fédération Inter-enseignement De Hatha-Yoga).

Une exposition de peinture pour découvrir les œuvres du peintre, bédéiste et graphiste, grand amateur de tango, de l'artiste ETIENNE M., qui proposera également ses BD TANGO pendant le festival.

Organisation d'un concours d'affiches pour élire l'affiche du Festival 2025. Deux prix seront attribués : le prix du lauréat ou de la lauréate pour le visuel de l'affiche 2025 et un prix «Spécial Jeune » à l'intention des Lycéens et Collégiens du Département des Côtes d'Armor.

Programme du Festival Tango 2024

Vendredi 26 juillet 2024

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

16h – 17h30 : initiation découverte encadrée par les maestros Ariane LIAUTAUD et Karim EL TOUKHI, danseurs professionnels (Compagnie Tangoart) à l’attention du tout public sur le plancher extérieur près du centre culturel du Sémaphore à Trébeurden. Offert par l’association SHA

18h30 – 20h : Inauguration du festival et vernissage de l’exposition de peinture de l’artiste Etienne M. avec allocution, pot d’accueil des festivaliers, animation musicale avec le groupe de SHA dirigé par Mariano Belaunde – Saboreando. Offert par l’association SHA

20h – 1h : Milonga d’ouverture – TDJ Bob Rikkardo (Lorient). Entrée libre

Samedi 27 juillet 2024

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore :

11h – 12h30 et 15h45 – 19h : Stages avec les maestros Gaston Torelli et Gri Montarano (Buenos Aires).

Lannion – Chapelle Ste Anne :

11h – 14h : Milonga – TDJ: Sylvain (Lannion). Entrée libre

14h30 – 15h15 Spectacle de Tango LAST BIRDS avec la Cie Tangoart et la chorégraphe Ariane Liautaud. Entrée libre

15h30 – 19h Milonga – TDJ Catherine (Laval). Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h – 2h : Grande Soirée Milonga avec Orchestre « BANDONEGRO » (Pologne) – TDJ Antonio Rodriguez (Bordeaux). Entrée 22 €

Dimanche 28 juillet 2024

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

11h – 12h30 et 14h – 19h : Stages avec les maestros Gri Montanaro et Gastón Torelli (Buenos Aires)

Pleumeur – Bodou – Salle Pôle Phoenix

15h30 – 19h : Milonga du radôme – TDJ Brigitte (Brest). Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h – 2h Grande soirée Milonga TDJ Karim El Toukhi (Paris). Démonstration des Maestros Gri Montanaro et Gastón Torelli pendant la milonga. Entrée 20 €

Lundi 29 juillet 2024

Lannion – Le Pixie

11h – 13h30 : Apéro Tango avec TDJ Olivier (Brest). Entrée libre

Ile Grande – Salle polyvalente

15h – 19h : Milonga de la mer – TDJ Alain (Lannion). Dégustation d’huîtres de l’Île Grande ou assiettes toasts marins et vin blanc. Les musiques choisies par Alain mêlent musiques alternatives et plus classiques. Entrée gratuite

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h – 2h Grande soirée Milonga TDJ Martin Lionti et ses vinyles (Tours-Argentine) Entrée 18 €

Mardi 30 juillet 2024

Lannion – Bar Les Valseuses

11h30 – 14h30 Apéro-Déjeuner tango TDJ Yannick Tango Sensation (Paris) Milonga traditionnelle avec quelques morceaux alternatifs

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

15h – 19h Milonga musique traditionnelle TDJ Gaëlle (Laval). Entrée libre

Trébeurden – Salle Quiniou

15h30 – 19h Milonga alternative TDJ Yannick Tango Sensation (Paris). Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h – 2h : Grande Soirée de Clôture avec Orchestre Quinteto SILBANDO et la chanteuse Ana Karina Rossi – TDJ Wim Mestdagh (Belgique). Entrée 22 €

Sémaphore, Trébeurden, Côtes d’Armor 7-9rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor