Festival Tango par la côte en Bretagne – Côtes d’Armor 17ème Edition 2024 Trébeurden, vendredi 26 juillet 2024.

Rendez-vous incontournable des passionnés de tango au sein des splendides paysages de la Côte de Granit Rose en Bretagne.

Un événement à ne pas manquer qui met à l’honneur les Maestros Gast?n Torelli et Gri Montanaro en provenance directe d’Argentine pour des stages et un show. Deux orchestres de renommée internationale, BANDONEGRO et QUINTETO SILBANDO avec la chanteuse ANA KARINA ROSSI, 12 Tango DJs pour animer 50 heures de danse lors des grandes milongas en soirée au Sémaphore de Trébeurden et en journée, en accès libre dans des lieux insolites du Trégor. Découvrir les tableaux et BDs du peintre Etienne M. Assister au spectacle de Tango LAST BIRDS, de la Cie Tangoart en accès libre… Profitez d’une dégustation d’huîtres, de vins argentins ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 16:00:00

fin : 2024-07-30 02:00:00

SEMAPHORE 7-9 rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne sha.tangoparlacote@gmail.com

