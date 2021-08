Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Festival Tango de Val-Cenis – Initiation et Apéro-Tango Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Festival Tango de Val-Cenis – Initiation et Apéro-Tango Val-Cenis, 26 août 2021, Val-Cenis. Festival Tango de Val-Cenis – Initiation et Apéro-Tango 2021-08-26 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-26 19:30:00 19:30:00 Termignon Place de la Vanoise

Val-Cenis Savoie Venez vous initier au tango argentin à Val Cenis Termignon à partir de 16h30 et profitez d’un apéro-tango jusqu’à 19h30 Place de la Vanoise. Masque et pass sanitaire obligatoires. info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 http://www.tango-valcenis.com/ dernière mise à jour : 2021-08-16 par

