Festival Tan Miz Du- 23ème

Festival Tan Miz Du- 23ème, 21 octobre 2022, . Festival Tan Miz Du- 23ème



2022-10-21 – 2022-11-30 Concours de photographies

Thème : Le sport dans tous ses états en pays de Morlaix

Règlement et inscription sur www.klt.bzh

Organisation : K.L.T. Causerie en breton

Avec Pauline Daniel d’Arvorig FM

Mercredi 26 octobre à 20h30 – Gratuit

Au café Le Tempo à Morlaix

Organisation : K.L.T. Le breton pour les nuls

Jeudi 27 octobre à 18h

Au café Le Ty Coz à Morlaix – 5 € par personne ou 10 € par famille

Inscription à cette initiation au 06 82 77 10 10

Organisation : K.L.T. Klakenniñ

Rencontre de bretonnants et d’apprenants

Jeudi 3 novembre à 18h – Gratuit

Au café le Ty Coz à Morlaix

Organisation : K.L.T. & le Ty Coz Tan Miz Du en direct sur France Bleu Breizh Izel

Animé par Clément Soubigou

Vendredi 4 novembre de 19h à 21h – Ouvert à tous

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix

Organisation : K.L.T. & France Bleu Breizh Izel Conférence d’Ifig Troadeg

Portraits de chanteurs et chanteuses du Trégor

Vendredi 4 novembre à 21h – Gratuit

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix

Organisation : K.L.T. Stage de breton

Animé par Mark Kerrain

Pour bretonnants, semi-confirmés et confirmés

Samedi 5 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h – 20 €

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix

Organisation : K.L.T. Stage sur le thème du jabadao de Locquénolé, tous niveaux

À la salle des fêtes de Locquénolé

Organisation : Dañs Treger Gwerzioù session avec Annie Ebrel

Samedi 5 novembre à partir de 21h

Au café Le Ty Coz à Morlaix – Libre participation

Repas galettes / crêpes

Organisation : K.L.T. Préparation au concours de danse de 9h15 à 11h45 à la salle des fêtes

Inscription : Kenleur 06 74 45 32 08 / federation22@kenleur.bzh Concours de musique du Trégor

* à 11h, épreuves de marche et d’airs à écouter. Entrée libre

* à 14h, épreuve de musique à danser – 5 € Repas chanté à 12h – 6, 12 ou 15 €

Réservation : Ti an holl 02 96 35 06 28 / tianholl@plestinlesgreves.bzh Bal trégorois et Concours de danse du Trégor à 14h – 5 €

Organisation : Dañs Treger Slow session de musique irlandaise

Dimanche 6 novembre à 18h30 – Gratuit

Au café le Ty Coz à Morlaix

Organisation : le Ty Coz Cinéma

Courts-métrages de fiction et documentaires (breton sous-titré en français)

Collectifs Morzhol Prod & Glaz Natur Prod

En présence de Klet Beyer et Kaou Langoët

Lundi 7 novembre à 20h30 – 5 €

Au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves

Organisation : Cinéma Le Douron & Dañs Treger Atelier langue bretonne

Mardi 8 novembre de 17h à 18h30

À la salle du Patro à Taulé

Renseignements : 02 98 67 17 42 ou 02 98 67 14 40 Kafe brezhoneg

Causerie en breton

Mercredi 9 novembre à 14h30 – Gratuit

À la salle Marie Jacq à Henvic

Organisation : Kafe brezhoneg Stagañ, spectacle du Cercle celtique Korriged Is

1ère partie : Bagad Montroulez

Jeudi 10 novembre à 20h30 – 7, 13 ou 17 €

Au pôle culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs

Organisation : KL.T. – Ti ar Vro Montroulez Échanges en breton sur Saga Arvorika de Yann-Bêr Kemener

Vendredi 11, samedi 12 & dimanche 13 novembre de 9h à 17h – Gratuit

Penaos eo marvet Yann Pilhaouaer ?, Kevrin al Lagad Du, Vouluz ruz ha Satin gwenn

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix

Renseignements et inscription : yannber.kemener@wanadoo.fr / 06 64 96 45 50

Organisation : Skol Vreizh Veillée chantée

Mardi 15 novembre à 18h30 – Gratuit, auberge espagnole

À l’Arbre à pommes à Commana

Renseignements : 06 60 56 78 07, arbre.pommes@gmail.com

Organisation : Dañserien Lann Tivizio & Awenn Plougoulm Donvor par Teatr Piba, en collaboration avec l’Ifremer

Spectacle en langue bretonne ou française (au choix du spectateur)

Mercredi 16 novembre à 10h et 20h – 6, 12, 17 ou 20 €

Au SEW à la Manufacture des Tabacs à Morlaix

Organisation : Théâtre du Pays de Morlaix Atelier conversation et lecture en breton

Jeudi 17 novembre de 18h à 19h30 – Gratuit

À la salle Eric Tabarly à Plouigneau

Renseignements : 06 84 24 92 05 Cinéma

Dañsal dindan ar glav – Danser sous la pluie

Documentaire sur le cancer du sein, sous-titré en français

Jeudi 17 novembre à 20h30 – 6 €

Après la projection, causerie avec Goulwena an Henaff

Au cinéma La Salamandre à Morlaix

Organisation : K.L.T. & cinéma La Salamandre Gwerzioù session avec Ifig et Nanda Troadeg

Repas chanté, kig-ha-farz

Vendredi 18 novembre à 20h – 35 €

Au restaurant Le Puits de Jeanne à Plouégat-Moysan

Réservation obligatoire au 06 32 15 93 46

Organisation : K.L.T. Brezhoneg er skolioù…hag er gêr !

Stage pour les parents

Samedi 19 et samedi 26 novembre de 9h30 à 12h30 – 10 € la session

À l’école du Poan Benn à Morlaix

Organisation : Div yezh Montroulez & K.L.T. Stage de kan-ha-diskan

Avec Annie Ebrel et Yannick Dabo

Samedi 19 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h – 40 €

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix

Organisation : K.L.T. Stage de harpe celtique

Thème : musique bretonne, la gwerz et ses variations

Animé par Violaine Mayor

Samedi 19 novembre de 14h à 18h – 30, 40 ou 50 €

À la salle multifonction à Plounéour-Ménez

Organisation : Hent Telenn Breizh – 02 98 78 93 25 Foire aux jouets

Pour que Noël ne rime pas avec poubelle, offrez dans la sobriété !

Dimanche 20 novembre de 9h à 17h – Gratuit

À la salle socioculturelle de Ploujean à Morlaix

Organisation : Skoazell Skol Diwan Montroulez – 06 46 03 10 11 Causerie en breton

avec Pauline Kerscaven, d’Eaux & Rivières

Lundi 21 novembre à 20h30 – Gratuit

Au café Le Tempo à Morlaix

Organisation : K.L.T. Conférence de Pierre-Marie Sarradin

Les abysses : à la conquête des grandes profondeurs

Mercredi 23 novembre à 20h30 – Gratuit

Au Théâtre du pays de Morlaix

Organisation : Théâtre du Pays de Morlaix & Espace des Sciences de Morlaix Le breton pour les nuls

Jeudi 24 novembre à 18h

Au café Le Tempo à Morlaix – 5 € par pers. ou 10 € par famille

Inscription à cette initiation au 06 82 77 10 10

Organisation : K.L.T. Conférence de Yann-Bêr Kemener

Les noms de lieux bretons, un trésor à préserver, un patrimoine à partager

Vendredi 25 novembre à 18h – Gratuit

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix

Organisation : Skol Vreizh 11e salon du livre jeunesse du Pays de Morlaix.

Thème : Grandeur nature / Ment natur

Samedi 26 et dimanche 27 novembre – Gratuit

Organisation : La Baie des Livres Marché de Noël de Skol Vreizh

En présence de nombreux auteurs

Samedi 26 novembre de 10h à 17h – Entrée libre

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix

Organisation : Skol Vreizh Concert de musique bretonne

Bombarde, harpe et orgue

Louis & Marie Abgrall et Philippe Guével

Dimanche 27 novembre à 16h – Libre participation

À l’église Saint-Mathieu à Morlaix

Organisation : Paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix Artichoed ar Maharaja

Spectacle de marionnettes pour enfants

Mardi 29 novembre à 10h et 14h – 3 €

À la M.J.C de Morlaix

Organisation : K.L.T. Pot de clôture pour fêter la fin du festival

et l’ouverture d’une filière bilingue à Plougasnou !

Mercredi 30 novembre à 18h – Ouvert à tous

À l’ancienne école de Plougasnou, rue de Primel

Organisation : Mairie de Plougasnou & K.L.T. klt@wanadoo.fr +33 6 82 77 10 10 dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville