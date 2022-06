Festival Tamazgha Marseille 15e Arrondissement, 22 juin 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Festival Tamazgha Le 15e Art – Sud Culture / Théâtre de la Sucrière Avenue de Laint Louis Marseille 15e Arrondissement

2022-06-22 – 2022-06-25 Le 15e Art – Sud Culture / Théâtre de la Sucrière Avenue de Laint Louis

Marseille 15e Arrondissement 13015

10.99 25.99 Musiques Berbères et Populaire d’Afrique du Nord.



Un rendez-vous unique en son genre traversant frontières et générations…



Le festival Tamazgha est produit par Sud Culture, une association créée par des passionnés de musique réunis autour d’un projet de valorisation de patrimoine musical et culturel nord-africain, en particulier berbère.



Entre mémoire des traditions et métissages actuels, le festival se déroule selon un concept d’expression partagée, mêlant professionnels et amateurs, musiciens et mélomanes, petits et grands.



Le festival illustre depuis sa création en 2006, une certaine volonté de rendre la culture accessible à tous, en offrant une programmation ambitieuse réunissant valeurs montantes et artistes confirmés.



Festival Tamazgha #17



– Conférence musicale

Vendredi 24 juin 20h



Nourredine Chenoud, auteur compositeur et interprète, animera cette conférence consacrée aux musiques berbères des années 1970. Il proposera une approche historique et analytique, en rappelant tout d’abord les origines de la musique traditionnelle berbère qui présente des styles musicaux très diversifiés. Au début des années 1970, de nombreux artistes revendiquaient une musique plus moderne, en introduisant des instruments comme la guitare folk, acoustique, électrique, le piano… Un nouveau style musical naît: les formes de compositions changent, l’accompagnement de chansons accorde désormais beaucoup plus d’importance à l’harmonisation. Entrée libre !





– Concert

Samedi 25 juin 21h



Nous avons l’immense joie d’annoncer la présence de Takfarinas pour la soirée de clôture de cette 17ème édition ! Il vous présentera son nouveau spectacle avec son excellente équipe de musiciens !

Vous aurez l’occasion d’entendre quelques-unes de ses nouvelles compositions extraites de son dernier album ! On a hâte !





– Atelier artistique

Jeudi 23 juin 19h



Un atelier d’initiation à la Calligraphie Berbère vous sera proposé, pour un public de tout âge !



L’alphabet Berbère, le Tifinagh est une écriture millénaire, toujours vivante.

Sa particularité est que les lettres ne sont pas liées entre-elles. Le signe Z de « Amazigh », reflète le symbole de l’ « Homme libre ». La calligraphie est, étymologiquement, l’art de bien former les caractères d’écriture.

Les outils utilisés sont : le pinceau, les bâtonnets en carton rigide, les plumes métaliques, le calame…

(Matériel fourni pour tous les participants)





– Mercredi 22 juin de 15h à 17h, à Campagne Lévêque, sur le terrain de basket ! (entrée libre, enfants et adultes bienvenus) Le lancement des festivités se fera autour d’un atelier d’initiation aux chants, rythmes berbères et nord-africains !

http://www.sudculture.org/

