Festival Tamazgha #17 (clôture) : TAKFARINAS Théâtre de La Sucrière, 25 juin 2022, Marseille.

Théâtre de La Sucrière, le samedi 25 juin à 21:00

Pour la clôture de cette 17ème édition l’artiste Takfarinas illuminera le Théâtre de la Sucrière, avec son nouveau spectacle, accompagné par son excellente équipe de musiciens ! La voix et le mandole de T akfarinas seront sublimés par une magnifique et subtile orchestration composée d’une grande variété de timbres: cordes, cuivres, claviers, batterie et percussions ! Auteur, compositeur, interprète, artiste incontournable de la scène world Amazigh, Takfarinas a réussi à séduire un large public à travers le monde. Il vient de sortir son nouvel album qui se décline en deux volumes, mêlant influences Yal, pop, chaâbi et création personnelle : Volume 1 « Ul-iw Tsayri» (Mon cœur c’est l’amour) & Volume 2 « Yemma » lezzayer-iw (Ma mère, l’Algérie) Dans ses chansons, il évoque l’exil, la solitude, l’amour, les femmes, l’espoir, la morale, la magie de l’art et la défense des peuples opprimés – en particulier, la cause amazighe. Sur le plan musical, Takfarinas a toujours porté une attention toute particulière au travail vocal et aux possibilités de son instrument, le mandole. Innovateur, il a fait ajouter à cet instrument traditionnel un deuxième manche, permettant d’en élargir considérablement les possibilités sonores, puis, pour conforter sa modernité, il a pu obtenir le tout premier mandole électroacoustique à deux manches, suite à sa rencontre avec un luthier à Marseille !

De 10,99 à 25,99€ en pré-vente

Théâtre de La Sucrière 246 Rue De Lyon 13015 Marseille Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T21:00:00 2022-06-25T23:59:00