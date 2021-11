Marseille LE 15 EME ART Bouches-du-Rhône, Marseille Festival TAMAZGHA #16: YMAÏ LE 15 EME ART Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Festival TAMAZGHA #16: YMAÏ LE 15 EME ART, 11 décembre 2021, Marseille. Festival TAMAZGHA #16: YMAÏ

LE 15 EME ART, le samedi 11 décembre à 20:00

Ymaï, c’est un voyage au coeur de notre identité, ce que nous sommes tous, un mariage subtil entre les peuples. Française d’origine berbère, la chanteuse Ymaï nous conte l’exil, la quête identitaire, la diversité. Sa musique est un savoureux mélange de pop et de trad accompagné d’une pointe de jazz. Son timbre est chaud, envoutant et irrésistiblement sensuel. Son premier album, l’Homme Libre, est un hommage au poète Matoub Lounes, chanteur et revendicateur de la culture berbère assassiné en Kabylie, et à toutes les formes de liberté qui existent.

10,99€ en pré-vente

♫♫♫ LE 15 EME ART 178, Avenue de saint louis 13015, Marseille Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu LE 15 EME ART Adresse 178, Avenue de saint louis 13015, Marseille Ville Marseille lieuville LE 15 EME ART Marseille