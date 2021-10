Marseille LE 15 EME ART Bouches-du-Rhône, Marseille Festival Tamazgha #16: Mokhtar Tiguilt LE 15 EME ART Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Festival Tamazgha #16: Mokhtar Tiguilt LE 15 EME ART, 10 décembre 2021, Marseille. Festival Tamazgha #16: Mokhtar Tiguilt

LE 15 EME ART, le vendredi 10 décembre à 20:00

Auteur, Compositeur, interprète (autodidacte) Inspiré par des artistes comme BRASSENS, RENAUD, DJAMEL ALLAM et bien d’autres … Mokhtar TIGUILT nous livre sa perception du monde avec le sérieux et l’humour qu’il convient pour parler de la société des hommes. ♫♫♫ LE 15 EME ART 178, Avenue de saint louis 13015, Marseille Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T22:00:00

