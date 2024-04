Festival Swing D-Day Sword Beach boulevard du Calvados Lion-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Festival Swing D-Day Sword Beach boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados

L’association Les Amis de la Villa Louis organise à Lion-sur-Mer et l’ensemble de Sword Beach la troisième édition du festival Swing D-Day lors du 80ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, du 4 au 9 Juin 2024.

L’objectif de ce festival est de transmettre et perpétuer le devoir de mémoire en proposant des animations gratuites et ouvertes à tous et toutes. Il a également pour but de promouvoir à Sword Beach les liens historiques et immuables entre la France et le Royaume-Uni, à l’endroit même où les Français et les Britanniques ont débarqué il y a bientôt 80 ans.

Notre festival est labellisé par la Région et le Ministère des Armées et est également soutenu par le Département, France Bleu Normandie et France 3 Normandie.

Au programme 2024:

-Des avions: une exposition exceptionnelle de 3 Spitfires, avions emblématiques de la Royal Air Force sur Sword Beach (Un Mark II et un Mark IX seront exposés à Lion-sur-Mer et un Mark II à Colleville Montgomery).

-Du sport: avec des défis sportifs et mémoriels en natation, à la veille des JO 2024: traversée de la Manche Portsmouth-Lion-sur-Mer par les soldats britanniques des Royal Engineers,

-Du devoir de mémoire: exposition photos de témoins de guerre, conférences sur le D-Day, programmation de films historiques au cinéma, diffusion de documentaires et d’archives d’époque,

-De la musique: 3 bals swing d’avant-guerre,

-Des véhicules anciens: exposition de véhicules militaires sur la digue,

-De la gastronomie: installation d’un marché de produits régionaux franco-britanniques sur la digue de Lion-sur-Mer,

-De la chance: grande tombola des commerçants et partenaires.

Le programme est disponible sur notre site internet:

www.festivalswingdday.com

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux également:

Instagram: festivalswingdday

Page Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095041825105

Groupe Facebook: https://www.facebook.com/groups/1156786721900148

Chaine Youtube: https://youtu.be/7F9Luhdklls?si=9i4CF1uBHFr1z-I2

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-06-15 22:30:00

boulevard du Calvados Lion-sur-mer

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie

L’événement Festival Swing D-Day Sword Beach Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-04 par Calvados Attractivité