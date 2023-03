Festival Sur une Aire de Musique Autoroute A7 Aire de St rambert d’Albon Saint-Rambert-d'Albon Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’Évènement: Drôme

Festival Sur une Aire de Musique Autoroute A7 Aire de St rambert d'Albon, 7 juillet 2023, Saint-Rambert-d'Albon Saint-Rambert-d'Albon.

Drôme Saint-Rambert-d’Albon Participez à ce festival musical atypique inédit par son concept de concerts gratuits ouverts à tous sur une aire d’autoroute (accès piéton par le portillon) . Les usagers peuvent prolonger leur temps d’arrêt avec un moment de détente et de convivialité. +33 4 75 31 02 20 Autoroute A7 Aire de St rambert d’Albon 2 D – Route de l’avenir Saint-Rambert-d’Albon

