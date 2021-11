Besançon Besançon 25000, Besançon Festival : Sur Terre Besançon Besançon Catégories d’évènement: 25000

Besançon

Festival : Sur Terre Besançon, 9 novembre 2021, Besançon. Festival : Sur Terre Besançon

2021-11-09 – 2021-11-15

Sur Terre est un festival qui invite – en compagnie d'artistes, de scientifiques et de médiateurs – à nous saisir des grands enjeux du XXIe siècle. Spectacles, conférences, performances, ateliers et des jeux sont au programme. Il y aura – avant ou après les spectacles – de multiples manières d'agiter nos consciences ! Tous les événements Sur Terre sont sur réservation auprès de la billetterie. billetterie@les2scenes.fr https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/sur-terre-1

