Festival Sur la place Cinquième arrondissement, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 11 au 12 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 12h à 14h

et samedi, dimanche de 18h à 20h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival, l’association Lyre&Muses organise son premier festival itinérant de musique classique et jazz. Rendez-vous sur les petites places enclavée du 5e arrondissement !

Pour sa première édition, le festival “Sur la place” propose de partir à la découverte des places et squares du 5e arrondissement. Du 27 au 29 août, ce sont six concerts totalement gratuits qui vous sont proposés, à l’heure du déjeuner (12h-13h) et du dîner (20h-21h). Chaque concert est accompagné d’une visite commentée de la place, présentant son histoire et ses secrets.

Un festival musical itinérant

“Sur la place” vous invite à découvrir ou redécouvrir :

la place Emmanuel Levinas

la place de l’Estrapade

la place de l’Emir Abdelkader

le carrefour entre la rue du Haut Pavé et la rue des Grands Degrés

La programmation artistique, volontairement éclectique, permettra au public de découvrir la musique classique mais aussi les grands classiques du jazz ou des musiques du monde. Ce moment festif, servi par des musiciens internationalement reconnus, est idéal à partager entre amis ou en famille !

Un moment de détente et de découverte

Nos concerts sont totalement gratuits et ne nécessitent pas de réservation : il vous suffit de vous présenter au lieu de rendez-vous, et de faire place à la musique !

Le programme n’étant pas encore définitivement arrêté en ce qui concerne les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

Événements -> Festival / Cycle

Cinquième arrondissement places Emmanuel Lévinas / de l’Estrapade / de l’Emir Abdelkader / carrefour entre la rue du Haut Pavé et la rue des Grands Degrés Paris 75005

Contact :Association Lyre&Muses 01 42 03 59 25 emilie@lyre-muses.fr http://www.lyre-muses.fr/ https://www.facebook.com/Lyre.Muses

Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Les Nuits;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-11T12:00:00+02:00_2021-09-11T14:00:00+02:00;2021-09-12T12:00:00+02:00_2021-09-12T14:00:00+02:00;2021-09-11T18:00:00+02:00_2021-09-11T20:00:00+02:00;2021-09-12T18:00:00+02:00_2021-09-12T20:00:00+02:00

Lyre&Muses