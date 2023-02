Festival Super Flux, 30 mars 2023, Tours .

Festival Super Flux

12 rue Léonard de Vinci Tours Indre-et-Loire

2023-03-30 – 2023-04-02

Tours

Indre-et-Loire

Super Flux est un événement imaginé à deux – Le Petit faucheux et Le Temps Machine – un laboratoire où chacun propose ses programmations, guidé sans cesse par cette envie commune et farouche de défendre et proposer ici et ailleurs la création et l’expérimentation. Il se veut une vitrine fidèle et qualitative des richesses de la création sonore actuelle. Mouvant, pluriel, foisonnant, itinérant, ludique et innovant. Ce festival invite des musiques inqualifiables et inclassables, avant tout surprenantes, électrisantes et passionnantes.

Super Flux est un événement imaginé à deux – Le Petit faucheux et Le Temps Machine – un laboratoire où chacun propose ses programmations, guidé sans cesse par cette envie commune et farouche de défendre et proposer ici et ailleurs la création et l’expérimentation.

+33 2 47 38 29 34 https://petitfaucheux.fr/

Le petit faucheux

Tours

dernière mise à jour : 2023-02-15 par