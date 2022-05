Festival : Summer Vibration Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Festival : Summer Vibration Sélestat, 21 juillet 2022, Sélestat.

2022-07-21 12:00:00 – 2022-07-23

Sélestat Bas-Rhin EUR Summer Vibration, le festival de l’été qui vous veut du bien, avec une programmation riche et diversifiée pour les amoureux de musiques ensoleillées ! Jeudi 21/07, scène principale :Tiken Jah Fakoly, Panda Dub, 47ter, Groundation, Massilia Sound System, Yaniss Odua, Clinton Fearon, Volodi, S’N’K.

Jeudi 21/07, Tiki area : DJ Vadim, DJ Food, Jack from the Herbaliser, Demkaz, Toneside, Gnaman Koudji, Rackham Le Groove. Vendredi 22/07, scène principale : Steel Pulse, Gaël Faye, Protoje, Naâman (annulé), Danakil, Max Roméo, Vandal, Vanupié, Wailing Trees.

Vendredi 22/07, Tiki area : Imothep, Jack de Marseille, Papet J vs Puppa Greg, Le Bard, Live Dub Experiment, E.D.S Sound, Rackham Le Groove. Samedi 23/07, scène principale : Roméo Elvis, Morcheeba, Sinsémilia, Biga*Ranx, Taïro, Pierpoljak, Macka B, Lidiop, Almä Mango.

Samedi 23/07, Tiki area : Don Letts, Dubmatix, The Ragga Twins Crew, Dubanko meets Woody Vibes, Bakû, Esat Sounds Family, Rackham Le Groove. Camping sur place, les moyens de paiements traditionnels devront être échangés auprès des banques “cachless” sur le site du festival.

Billets 2020 et 2021 valables pour l’édition 2022. Sélestat

