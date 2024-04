Festival Street Food Fever Salon-de-Provence, jeudi 27 juin 2024.

Festival Street Food Fever Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le plus grand rassemblement de Food Trucks du sud de la France revient à Salon de Provence !

Jeudi 27, vendredi 28, Samedi 29 et dimanche 30 juin 2024



Place Jules Morgan



Une édition qui promet de vous faire découvrir les cuisines du monde ainsi que de nombreux domaines de vin et brasseurs de bières dans une ambiance musicale et festive.



Programme complet à venir .

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@streetfoodfever.fr

