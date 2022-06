Festival Street Art Oyonnax Oyonnax Catégories d’évènement: 01100

Oyonnax

Festival Street Art Oyonnax, 18 juin 2022, Oyonnax. Festival Street Art rue René Nicod Grande Vapeur Oyonnax

2022-06-18 – 2022-06-19 rue René Nicod Grande Vapeur

Oyonnax 01100 Après 2 années d’absence en raison de la crise sanitaire, le Festival Street Art d’Oyonnax reviendra ! administration.generale@oyonnax.fr +33 4 74 77 00 06 https://www.oyonnax.fr/ rue René Nicod Grande Vapeur Oyonnax

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 01100, Oyonnax Autres Lieu Oyonnax Adresse rue René Nicod Grande Vapeur Ville Oyonnax lieuville rue René Nicod Grande Vapeur Oyonnax Departement 01100

Oyonnax Oyonnax 01100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyonnax/

Festival Street Art Oyonnax 2022-06-18 was last modified: by Festival Street Art Oyonnax Oyonnax 18 juin 2022 01100 Oyonnax

Oyonnax 01100