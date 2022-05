Festival Street Art Bergerac, 26 mai 2022, Bergerac.

Festival Street Art Bergerac

2022-05-26 – 2022-05-28

Bergerac Dordogne

Le premier festival de Street Art de Bergerac porté par l’association Art Tak va se dérouler les 26, 27 et 28 mai 2022 à Bergerac. L’objectif est la réalisation de plusieurs fresques monumentales sur des bâtiments publics et privés de la commune. Les artistes chargés de la réalisation de ces œuvres sont tous professionnels et reconnus.

Un parcours de visite des murs sera créé pour l’occasion avec un dépliant descriptif qui signalera les œuvres sur un plan de la ville.

L’action sera accompagnée d’un pôle animation en centre ville. (St Jacques / St Georges )

Ville de Bergerac

Bergerac

