FESTIVAL STARTECH ORNE FEST' Alençon, 7 mai 2022

FESTIVAL STARTECH ORNE FEST’ Alençon

2022-05-07 – 2022-05-07

Alençon Orne

Du samedi 07 mai 2022 au dimanche 08 mai 2022

Pour ses 20 ans, starTech Normandy organise le starTech Orne Fest’.

École et CFA de l’informatique et du Web, starTech Normandy a été créé à Alençon il y a 20 ans. Pour fêter cet anniversaire, le centre de formation et le Conseil départemental de l’Orne organise le festival starTech Orne Fest’ les samedi 7 et dimanche 8 mai. Cet événement festif et ludique, soutenu par la CUA, fera la part belle à la culture geek.

Un concours et des défilés de cosplay (déguisement en personnage de fiction), des jeux vidéo, du e-sport, des ateliers mangas, etc. feront partie du programme. Des invités et de nombreux exposants seront également présents.

Samedi 7 et dimanche 8 mai de 10 h à 19 h

Dans les locaux de starTech Normandy et les jardins du Conseil Départemental de l’Orne à Alençon

Entrée gratuite

+33 2 33 80 87 50

dernière mise à jour : 2022-04-26 par