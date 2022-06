Festival St Scène Saint-Céneri-le-Gérei, 2 juillet 2022, Saint-Céneri-le-Gérei.

Festival St Scène

Pré de la Chapelle Saint-Céneri-le-Gérei Orne

2022-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-03

Saint-Céneri-le-Gérei

Orne

Saint-Céneri-le-Gérei

Concert / Salon / festival

Du samedi 02 juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022

Le Festival Saintscène vous invite dans un cadre bucolique pour un week-end d’été festif et musical.

Au programme :

Samedi à partir de 19h

Back Beat Brass Band – jazz fusion

Canto – jazz brésilien

Hop Hop Hop Crew – balkan fusion

Dimanche à partir de 13h

Urbno Jazz – blues / jazz

Gianna M – folk

March Mallow – jazz crooner blues

Informations pratiques

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 à Saint-Céneri-le-Gerei

Ouverture du site (billetterie) : samedi dès 18h et dimanche dès 12h

Billetterie : Office du tourisme d’Alençon visitalencon.com – Pré de la Chapelle samedi dès 18h

Pass 2 jours : 20 € | Samedi : 15 € | Dimanche : 10 € | Gratuit pour les moins de 12 ans

Plus d’infos : www.saintscene.fr

Saint-Céneri-le-Gérei

dernière mise à jour : 2022-06-28 par