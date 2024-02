Festival SPRING / Pling-Klang Rue Martin Luther King Cherbourg-en-Cotentin, mardi 19 mars 2024.

Festival SPRING / Pling-Klang Rue Martin Luther King Cherbourg-en-Cotentin Manche

Mardi

À partir de cette notion aussi floue que vaste qu’est l’amour, « Pling-Klang » s’attaque à la thématique amoureuse sous l’angle de l’humour et du défi, en s’emparant de l’épreuve ultime d’un couple le montage d’un meuble Ikea !

Formant sur la piste un malicieux tandem touche-à-tout manipulateurs d’objets, jongleurs, acrobates -, Étienne Manceau et Mathieu Despoisse s’attachent à comprendre, déconstruire, visser et recoller les pièces détachées de l’intrigue romantique contemporaine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-20 21:40:00

Rue Martin Luther King La Glacerie

Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie communication@labreche.fr

