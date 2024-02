Festival SPRING / Intérieur nuit Beaumont-Hague La Hague, samedi 23 mars 2024.

Festival SPRING / Intérieur nuit Beaumont-Hague La Hague Manche

Jean-Baptiste André est venu à Cherbourg en 2020 dans SPRING, pour présenter « Pleurage et Scintillement », son duo intimiste avec Julia Christ. Dans « Intérieur nuit », c’est seul que l’artiste, filmé en direct dans son intérieur scellé par deux murs, dévoile son intimité et interroge la relation entre le temps et l’espace, l’intérieur et l’extérieur, le réel et l‘imaginaire. Spécialisé en équilibre sur les mains option clown, Jean-Baptiste André surprend, étonne et, engageant son corps tout entier, renverse le rapport fonctionnel des pieds et des mains. Plongée dans une esthétique minimale et épurée, « Intérieur nuit » est la première création de Jean-Baptiste André qui, en 2024, fêtera ses 20 ans !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 21:30:00

Beaumont-Hague 4 rue des Tohagues

La Hague 50440 Manche Normandie espaceculturel@lahague.com

