Festival SPRING / Dans ma chambre #2 Espace culturel Buisson Cherbourg-en-Cotentin, jeudi 28 mars 2024.

Festival SPRING / Dans ma chambre #2 Espace culturel Buisson Cherbourg-en-Cotentin Manche

Dans l’intimité d’une chambre, le comédien Arnaud Saury et l’artiste de cirque Edouard Peurichard se retrouvent pour imaginer la création d’un club de lancer de couteaux.

Une échelle, une planche, quelques lames bien tranchantes et des rondins de bois c’est ce qu’il faut à ce binôme pour démarrer cet ambitieux projet. Entre acrobaties, corps à corps, paroles et lancers de couteaux, le duo tisse une complicité qui se construit sur le fil ténu d’une confiance naissante… et nécessaire quand la cible est vivante !

S’entremêlent alors aux prouesses des réflexions très personnelles, expressions de leurs doutes et craintes, raisonnées ou pas. Tout est prétexte à dérouler le fil d’une pensée qui n’a plus aucune limite. Allongé sur le lit ou dos à la palissade, le danger devient prétexte à une digression, drôle et tendre, sur le rapport à la confiance, à l’amitié, qui tape dans le mille !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28 20:00:00

Espace culturel Buisson 73 rue Ferdinand Buisson

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie buisson.50110@cherbourg.fr

