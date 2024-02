Festival SPRING / Circus Family Fun Day La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 24 mars 2024.

Festival SPRING / Circus Family Fun Day La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin Manche

La Family Fun Day, à vous de la composer !

Spectacles ou ateliers, petits ou grands, une heure ou toute la journée… la Family Fun Day, c’est pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies.

Un moment convivial à partager en famille !

> 2 spectacles professionnels « Korrol » de la Cie Grensgeval (à partir de 4 ans) et « Nos Circollections… » de la Cie La Relative (à partir de 7 ans).

> « Nouvelle expérience » des élèves de l’école de cirque loisirs Sol’Air , mis en scène par Anna Tauber et Fragan Gehlker

> des ateliers d’initiation au cirque pour les enfants

> et tout au long de la journée, des jeux en bois en extérieur; et sous une tente accueil chauffée un coin lecture, des jeux de société, et de quoi grignoter.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie infos@labreche.fr

