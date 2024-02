Festival SPRING / Au commencement était la chute Le Podium Les Pieux, vendredi 29 mars 2024.

Festival SPRING / Au commencement était la chute Le Podium Les Pieux Manche

Tomber. Tomber des nues, tomber amoureux·se, tomber malade, tomber enceinte, tomber à pic, tomber du ciel, tomber sur quelqu’un·e, tomber du lit… Qu’on le veuille ou non, la chute est inhérente à nos vies, de nos premiers pas d’enfant hésitants aux ruptures émotionnelles qui font tomber de haut.

Tomber, se relever, avancer, ainsi grandit-on. Jules Houdin et Guilhem Charrier se sont emparés de cette notion de chute, aux sens propre et figuré, pour filer la métaphore entre leur parcours d’acrobates et le parcours de vie. Qui de mieux, en effet, pour nous en parler que des artistes de cirque, qui la pratiquent au quotidien.

Les deux complices tordent le cou à l’idée selon laquelle la chute est un échec. « Au comment était la chute » est un joyeux pied de nez à nos ratés, un éloge intarissable de l’art de se réinventer pour avancer.

Tomber. Tomber des nues, tomber amoureux·se, tomber malade, tomber enceinte, tomber à pic, tomber du ciel, tomber sur quelqu’un·e, tomber du lit… Qu’on le veuille ou non, la chute est inhérente à nos vies, de nos premiers pas d’enfant hésitants aux ruptures émotionnelles qui font tomber de haut.

Tomber, se relever, avancer, ainsi grandit-on. Jules Houdin et Guilhem Charrier se sont emparés de cette notion de chute, aux sens propre et figuré, pour filer la métaphore entre leur parcours d’acrobates et le parcours de vie. Qui de mieux, en effet, pour nous en parler que des artistes de cirque, qui la pratiquent au quotidien.

Les deux complices tordent le cou à l’idée selon laquelle la chute est un échec. « Au comment était la chute » est un joyeux pied de nez à nos ratés, un éloge intarissable de l’art de se réinventer pour avancer. .

Le Podium 1 allée de la Fosse

Les Pieux 50340 Manche Normandie culture@lespieux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29 19:30:00



L’événement Festival SPRING / Au commencement était la chute Les Pieux a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin