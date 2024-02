Festival SPRING / Armour La Brèche Cherbourg-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

Avec ARMOUR, les acrobates Arno Ferrera, Gilles Polet et Charlie Hession interrogent la manière d’être des hommes dans la société pour offrir de nouveaux horizons aux notions de masculinités et de virilité.

Partant du principe que plus on se (sur)protège, plus on s’expose a` la violence, le trio se confronte au concept de virilité toxique, faite de domination et de contrôle. Les mécanismes de (sur)protection qui entravent les relations humaines, et rendent impossible l’entrée dans la sphère intime sont démantelés par les performeurs, dans un engagement physique intense. Ils ouvrent alors un espace de vulnérabilité et de fragilité, essentiel à leurs yeux dans la construction d’une autre masculinité.

ARMOUR atteint des états ou` la douceur, l’érotisme et l’autodérision sont au service d’une relation a` l’autre basée sur l’écoute, la confiance et l’accueil d’une intimité. En se laissant glisser dans des relations de séduction et de masculinité redéfinie, ils offrent une représentation d’un amour libre et généreux, universel et pluriel, dans une complicité joyeuse avec le public installé au plus près, tout autour de la piste.

A PARTIR DE 16 ANS.

Certaines scènes de ce spectacle peuvent heurter la sensibilité du public !

La Brèche Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie infos@labreche.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 20:00:00



