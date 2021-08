Festival « Spot Nature » Le Havre, 10 septembre 2021, Le Havre.

Festival « Spot Nature » 2021-09-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00

Le Havre Seine-Maritime

Pour la troisième année consécutive, le festival « Spot Nature » s’installe aux Jardins suspendus avec toujours comme fil conducteur la photographie de la faune, la flore et les paysages des quatre coins du monde. En écho à « Le Havre, escale australienne », le festival ouvrira largement ses portes aux photographes et voyageurs en terres australes. Invité d’honneur, Franck Deschandol, naturaliste et photographe professionnel normand, nous présente une série dédiée aux reptiles qu’il a ramenée d’un périple solitaire de 8500 km dans l’ouest australien pendant que Nicolas Orillard-Demaire, photographe et voyageur infatigable, parrain de cette 6ème édition, ouvrira notre regard avec ses paysages emprunts de poésie sur les beautés du monde. Conférences, sorties photo, essais de matériel, initiation à la macrophotographie, rencontre avec les associations naturalistes de notre région et les photographes seront également au rendez-vous durant toute la durée du festival.

Thème de cette année : « La Nature est le premier des Artistes ».

Festival ouvert de 10hà 19h. Entrée au festival 2€ par jour (visite des serres de collection incluse).

dernière mise à jour : 2021-08-05 par