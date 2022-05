Festival Splatch ! – Yūrei, 13 mai 2022, .

Festival Splatch ! – Yūrei

2022-05-13 – 2022-05-13

Une danseuse sur pointes aux allures de poupée cyborg rencontre un danseur hip-hop semblant tout droit sorti d’un manga ! Dans un décor fantasmagorique, ces deux créatures ultramodernes ravivent l’esprit du Japon technologique et légendaire, où les fantômes et esprits – les yūrei – entrent en communication avec les vivants. Coloré, hypnotique, ce clash des cultures est mené avec maestria par un MC beatboxer. Adeptes d’un art chorégraphique total, Jonathan Pranlas-Descours et Christophe Béranger réussissent un voyage futuriste et onirique.

A partir de 7 ans.

Une danseuse sur pointes aux allures de poupée cyborg rencontre un danseur hip-hop semblant tout droit sorti d’un manga ! Dans un décor fantasmagorique, ces deux créatures ultramodernes ravivent l’esprit du Japon technologique et légendaire, où les fantômes et esprits – les yūrei – entrent en communication avec les vivants. Coloré, hypnotique, ce clash des cultures est mené avec maestria par un MC beatboxer. Adeptes d’un art chorégraphique total, Jonathan Pranlas-Descours et Christophe Béranger réussissent un voyage futuriste et onirique.

A partir de 7 ans.

dernière mise à jour : 2022-03-21 par