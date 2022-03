Festival Splatch ! – Tous à la barre Saint-Brieuc, 14 mai 2022, Saint-Brieuc.

Festival Splatch ! – Tous à la barre Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-05-14 11:30:00 – 2022-05-14 12:30:00 Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Spectateurs, danseurs néophytes ou chevronnés, enfants ou adultes : tout le monde est le bienvenu à ce moment collectif et joyeux qui étale 300 m de barres dans le parc des Promenades ! Plié, relevé, première, cinquième… Christophe Béranger – ancien danseur du Ballet de Lorraine, 40 ans de pratique au compteur – mène la danse au micro et vous invite, dans une version colorée et vivifiante, au sacro-saint exercice de la barre. Ici, la musique pop ou électro a remplacé le traditionnel accompagnement au piano, et le vocabulaire classique s’enrichit de gestes du 21e siècle, du voguing au contemporain. Alors, toutes et tous à la barre !

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40

