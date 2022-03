Festival Splatch ! – Through the Grapevine Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Festival Splatch ! – Through the Grapevine
Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc

2022-05-15

Deux corps masculins aux physionomies bien différentes dansent en miroir. Alexander Vantournhout joue avec Axel Guérin pour un pas de deux drôle et décalé, fait de contorsions et d'imbrications ! Le geste se faufile d'un corps à l'autre, mettant à jour tout ce que leur relation physique évoque de désir, de jeu ou d'équations gravitaires impossibles. Le chorégraphe et acrobate flamand continue son exploration des potentiels physiques infinis du corps, avec cette façon bien à lui d'y glisser contraintes, étrangeté et beaucoup d'humour !

