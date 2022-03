Festival Splatch ! – Redflesh Reflection Saint-Brieuc, 13 mai 2022, Saint-Brieuc.

Festival Splatch ! – Redflesh Reflection Place de la Résistance Parvis de la Passerelle Saint-Brieuc

2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-13 20:50:00 Place de la Résistance Parvis de la Passerelle

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Le festival Splatch ! s’ouvre par une cérémonie païenne éclatante, sur le parvis de La Passerelle ! Marqué par le rouge sang, le danseur Yohann Baran se délivre de la mythologie pour redevenir un corps libre, dans un grand rituel de poudres de couleurs. La performance Redflesh Reflection est tirée de l’archipel de soli Out of the Blue du duo Pranlas-Béranger, un projet pensé comme une variation autour d’une multitude d’interprètes prêts à poser un regard aigu sur le monde. Une performance inaugurale unique, qui célèbre la beauté du geste éphémère et la joie des présences réunies.

